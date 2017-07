Três voos cancelados da Madeira para Lisboa e Porto devido ao vento forte

Lusa 25 Jul, 2017, 07:45 | País

De acordo com a mesma fonte, foram cancelados três voos da TAP, dois com destino a Lisboa e um para o Porto.



Na segunda-feira, as operações estiveram condicionadas devido ao vento forte, o que obrigou ao cancelamento de 22 voos. Oito divergiram para outros aeroportos.



Do total de 54 voos, apenas 24 conseguiram aterrar no aeroporto da Madeira.