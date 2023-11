Treze dos 28 suspeitos da Operação espelho em prisão preventiva

Treze dos vinte e oito detidos no âmbito da Operação Espelho vão ficar em prisão preventiva.

Ficam indiciados por vários crimes incluindo tráfico de pessoas, auxílio à imigração ilegal, angariação de mão de obra ilegal e associação criminosa.



Os arguidos foram ouvidos nos tribunais de Évora, Cuba e Beja.



Foi decidida a aplicação da medida de coação mais pesada, devido ao perigo de fuga, de perturbação do inquérito e de continuação da atividade criminosa.



Os outros arguidos ficam obrigados a apresentações periódicas nas autoridades.



Estão ainda impedidos de se contactarem e proibidos de se ausentarem do país.



Nesta megaoperação da polícia judiciária foi descobertos cerca de cem imigrantes que estavam a ser explorados no Alentejo,