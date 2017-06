Trezentos escuteiros envolvidos no apoio às populações

Lusa 24 Jun, 2017, 16:06 / atualizado em 24 Jun, 2017, 16:06 | País

Os cerca de 300 escuteiros já envolvidos no apoio no terreno são "da região de Coimbra, Castelo Branco e Leiria", e estão a apoiar em toda a zona afetada no interior norte do distrito de Leiria, disse à agência Lusa, em Pedrógão Grande, o delegado do Departamento Nacional de Proteção Civil e Segurança do Corpo Nacional de Escutas, Rui Proença.

Segundo o responsável, a resposta por parte dos escuteiros foi "rápida, pronta e organizada", havendo já equipas formadas para reforçar a operação no terreno.

"Temos várias equipas a fazer a recolha, seleção e triagem dos bens entregues", sendo que, no início do combate às chamas, os escuteiros garantiram "a parte de alimentação e abastecimento de água aos bombeiros, para evitar a deslocação" dos operacionais para fora do teatro de operações, explanou.

Dois grandes incêndios, que provocaram a morte a 64 pessoas e ferimentos a mais de 200, deflagraram no dia 17 na região Centro, tendo obrigado à mobilização de mais de dois milhares de operacionais.

Estes incêndios, que deflagraram nos concelhos de Pedrógão Grande e Góis, consumiram cerca de 53 mil hectares de floresta [o equivalente a 53 mil campos de futebol] e obrigaram à evacuação de dezenas de aldeias.

O fogo que deflagrou em Escalos Fundeiros, em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, alastrou a Figueiró dos Vinhos e a Castanheira de Pera, fazendo 64 mortos e mais de 200 feridos.

As chamas chegaram ainda aos distritos de Castelo Branco, através do concelho da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra, mas o fogo foi dado como dominado na quarta-feira à tarde.

O incêndio que teve início no concelho de Góis, no distrito de Coimbra, atingiu também Arganil e Pampilhosa da Serra, sem fazer vítimas mortais. Foi extinto hoje, às 13:00.