Tribunal Administrativo de Coimbra vai sair do atual edifício por não renovação da renda

"Dentro de dois anos, o TAF terá de sair do seu edifício por não-renovação do arrendamento, por parte do proprietário. Ainda não conseguimos falar com o Ministério da Justiça, mas iremos procurar, em conjunto, construir uma solução", disse à agência Lusa o presidente do município, José Manuel Silva.

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra ocupa, há quase 20 anos, o terceiro andar do edifício onde está também, no rés-do-chão, a loja dos CTT da Baixa da cidade.

O autarca mostra-se esperançado que esta situação "possa ser o impulso que faltava para a construção do novo Palácio da Justiça".

"O que aconteceu agora ao TAF pode acontecer a qualquer outra estrutura [da Comarca de Coimbra que esteja em edifícios privados]. Temos a esperança de que isto possa desencadear a construção do novo Palácio da Justiça", vincou.

José Manuel Silva recordou que o Ministério da Justiça paga mais de 800 mil euros por ano nas instalações que usa em Coimbra e que o secretário de Estado da Justiça "já reconheceu que o novo Palácio da Justiça já se teria pago a si próprio, se tivesse sido construído há mais anos".

"É uma necessidade evidente e urgente. Fazemos fé no atual Governo e no Ministério da Justiça para que possa desencadear de modo acelerado o projeto e todos os procedimentos para a construção do futuro Palácio da Justiça, cujo terreno está reservado para esse efeito há 60 anos", salientou.

No entanto, o presidente da Câmara de Coimbra mostrou-se também disponível para encontrar soluções temporárias, para realojar este tribunal "no concelho de Coimbra, porque é o Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra".

Contactada pela agência Lusa, a juíza presidente dos Tribunais Administrativos e Fiscais da Zona Centro, Helena Canelas, confirmou que foi confrontada, na semana passada, com a eventual mudança de instalações do TAF de Coimbra.

"Foi-nos comunicado na semana passada pelo IGFEJ -- Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça que gere, sob tutela do Ministério da Justiça, os edifícios e recursos patrimoniais dos tribunais, que o contrato de arrendamento em vigor (celebrado com o fundo imobiliário proprietário do edifício, o FUNGEPI NOVO BANCO) para o piso do edifício onde se encontra instalado o Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra cessará daqui a dois anos, se não for, entretanto, objeto de renovação ou renegociação", explicou.

Segundo a juíza desembargadora, perante essa possibilidade, o IGFEJ encontra-se a analisar eventuais alternativas para novas instalações do TAF de Coimbra, que é também a sede da zona Centro (abrange as áreas de jurisdição dos TAF de Coimbra, Aveiro, Castelo Branco, Leiria e Viseu).

"Estou em crer que, caso se venha a concretizar a necessidade de novas instalações para o TAF de Coimbra, que será seguramente encontrado, concertadamente entre os órgãos de gestão dos TAF da Zona Centro, os organismos do Ministério da Justiça e o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, edifício na cidade de Coimbra em que possa vir a ser instalado este Tribunal, de modo condigno e adequado à sua função de soberania", destacou.

No seu entender, a centralidade do TAF de Coimbra relativamente aos tribunais administrativos e fiscais que integram a zona Centro "deve ser considerada, assim como a natureza dos processos e a base territorial das entidades públicas demandadas, tais como os serviços distritais e locais da Autoridade Tributária e da Segurança Social ou das autarquias locais e tantas outras".