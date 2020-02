Tribunal condenou organizadores do Rali Sprint de Guimarães

O presidente do Motor Clube de Guimarães, que organizou o Rali, é condenado a 26 meses de prisão, com pena suspensa por igual período.

João Mendes, José Salgado e José Sousa, também da organização, são condenados a 22 meses de pena suspensa pela coautoria dos três crimes de homicídio por negligência.



Já o mecânico Daniel Silva, que fez a revisão do Renault Clio envolvido no acidente, antes da prova, foi absolvido.



Para efeitos de indemnização, o tribunal entendeu que 70% da culpa é atribuída à organização e 30% recai sobre as vítimas, pelo facto de se terem colocado num local perigoso, quando os restantes espetadores se encontravam numa zona superior, mais segura.



O juiz teceu ainda duras críticas ao relatório do acidente feito pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, que na altura concluiu que a prova estava "devidamente licenciada".