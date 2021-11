Tribunal confirma suspensão de processos que envolve Benfica contra Rui Pinto

O tribunal da Relação confirmou a suspensão de um dos processos que envolve o Benfica contra Rui Pinto. O clube encarnado tinha recorrido do perdão ao pirata informático com o argumento de que a decisão foi tomada sem o Benfica ter sido ouvido. A relação rejeitou o recurso e obrigou o clube a pagar as custas judiciais.