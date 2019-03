Tribunal considera ilegal uso de uniforme em manifestação de polícias

Foto: Lusa

A manifestação de quarta-feira convocada por vários sindicatos da PSP vai contra a lei, uma vez que os polícias foram inicialmente chamados a manifestarem-se "fardados".



O Tribunal Administrativo do círculo de Lisboa considerou ilegal o uso de uniforme.



O Sindicato Nacional de Polícia, uma das entidades participantes na manifestação, admite ter sido já notificado do acórdão e recomenda aos associados, e outros polícias, para que "não compareçam fardados no protesto, por não estarem reunidas as condições para o fazer".



Ouvido, esta tarde, na comissão de Assuntos Constitucionais o ministro da Administração Interna deu conta da decisão, sublinhando o total respeito pelo direito à manifestação.