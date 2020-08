Tribunal considerou que turistas foram "privados da liberdade" apesar de um estar infetado

É a reação à providência de %u2018habeas corpus%u2019 apresentada por quatro turistas alemães.



Na sequência da decisão do Tribunal de Ponta Delgada foram libertados da quarentena todos os cidadãos, entre os quais, uma jovem alemã que é um dos casos positivos dos Açores.



De acordo com o comunicado divulgado pela autoridade judicial, foi considerado que os turistas foram "privados da liberdade sucessivamente em duas unidades hoteleiras da ilha de São Miguel".



O chefe do governo regional, Vasco Cordeiro, não conseguiu esconder o desconforto quando foi questionado sobre a decisão judicial.