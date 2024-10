Não foi aprovado o nome da candidata da AD ao Tribunal Constitucional. Em 202 votos, apenas 74 foram a favor, quando eram necessários dois terços. Maria João Vaz Tomé defendeu, esta semana, no Parlamento que o aborto levanta "conflito com a vida intrauterina", palavras que não caíram bem e que levaram o líder parlamentar do PSD a pedir ao PS para fazer uma "avaliação justa".