Tribunal dá razão à Câmara de Valongo em obra polémica em Lagueirões

"O tribunal indeferiu a providência cautelar interposta pelos moradores da zona dos Lagueirões, em Valongo. Assim, já podem ser retomadas as obras nos terrenos localizados junto à Rua Álvares Cabral", refere a comunicação da câmara do distrito do Porto.

A decisão do TAF acontece cinco meses depois de a União de Moradores do Lugar de Lagueirões ter avançado com uma providência cautelar para parar as obras de construção da plataforma logística que decorreram até agosto.

Na base das queixas apresentadas pelos moradores está o facto de, além de "temerem perder o sossego e a segurança, a desvalorização das habitações".

A par desta ação corre outra a pedir a anulação do licenciamento autorizado pelo município liderado pelo socialista José Manuel Ribeiro, alegando os moradores que "viola o Plano Diretor Municipal".

"O tribunal confirmou o que sempre dissemos e deu-nos razão: este processo urbanístico é absolutamente legal! Estamos muito satisfeitos com esta decisão, até porque salvaguarda o interesse público ao permitir a construção da nova variante prevista no contrato de urbanização e que será uma infraestrutura muito importante para a mobilidade inter-freguesias no concelho de Valongo. Todos vão ganhar com esta decisão!", disse José Manuel Ribeiro, citado pelo documento da autarquia.