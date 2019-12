Tribunal de Almada levantou a suspensão das dragagens do Sado

Um dia depois de decretar a suspensão das dragagens que visam retirar areias do Estuário do Rio Sado, o Tribunal indeferiu a providência cautelar apresentada pela plataforma SOS Sado. Este movimento ambientalista apela à continuação da luta contra as obras que visam aumentar a capacidade do Porto de Setúbal.