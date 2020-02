Tribunal de Aveiro deverá analisar cúmulo jurídico de Manuel Godinho no processo "Face Oculta"

Tem lugar esta sexta-feira a audiência sobre o cúmulo jurídico nas penas aplicadas a Manuel Godinho, no âmbito do processo Face Oculta. Após a realização desta diligência, o coletivo de juízes deverá marcar uma data para a leitura do acórdão.