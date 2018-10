Partilhar o artigo Tribunal de Braga absolve os 4 arguidos no caso da concessão da água de Barcelos Imprimir o artigo Tribunal de Braga absolve os 4 arguidos no caso da concessão da água de Barcelos Enviar por email o artigo Tribunal de Braga absolve os 4 arguidos no caso da concessão da água de Barcelos Aumentar a fonte do artigo Tribunal de Braga absolve os 4 arguidos no caso da concessão da água de Barcelos Diminuir a fonte do artigo Tribunal de Braga absolve os 4 arguidos no caso da concessão da água de Barcelos Ouvir o artigo Tribunal de Braga absolve os 4 arguidos no caso da concessão da água de Barcelos

Tópicos:

AdB, Ação, Barcelos Barcelos, Câa Barcelos,