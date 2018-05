Tribunal de Contas autoriza contratação de dez helicópteros

RTP10 Mai, 2018, 18:14 / atualizado em 10 Mai, 2018, 19:12 | País

O dispositivo de combate a incêndios rurais estabelece para este ano um total de 55 aeronaves, sendo 50 alugadas.Em nota enviada às redações esta quinta-feira, o Tribunal de Contas confirma que concedeu "o visto correspondente ao contrato de locação de 10 helicópteros ligeiros de combate a incêndios".



Mais esclarece que estes meios aéreos foram contratados na sequência de um concurso público internacional, lançado em dezembro de 2017.



As dez aeronaves vão ficar sediadas em centros aéreos de Vale de Cambra, Fafe, Macedo de Cavaleiros, Castelo Branco, Lousã, Monchique, Guarda, Baltar, Sardoal e Arcos de Valdevez. Acrescem ainda as três aeronaves ligeiras do Estado, em Loulé, Viseu e Vila Real.



Os dez aparelhos ligeiros em causa aguardavam o visto do Tribunal de Contas e já deviam estar a operar desde o início do mês de maio.







Em resposta enviada à agência Lusa, o Tribunal de Contas adianta que este contrato se destina ao período de 1 de maio de 2018 a 31 de dezembro de 2019.







Com o visto concedido hoje pelo Tribunal de Contas, a Autoridade Nacional de Proteção Civil passa a dispor de 13 dos 20 meios aéreos previstos para o início de maio.