Tribunal de Contas avalia prevenção e combate a incêndios

RTP05 Jun, 2019, 09:33 / atualizado em 05 Jun, 2019, 09:37 | País

“O tribunal tem em curso um trabalho para avaliar em que medida as medidas de prevenção dos incêndios está a ser feita, seja na perspetiva de desertificação, seja na perspetiva da seca, seja também na perspetiva da prevenção e combate aos incêndios”, avançou Vítor Oliveira.



Este estudo foi planeado após uma resolução do Conselho de Ministros de 2017, na sequência do incêndio de junho de 2017 em Pedrógão Grande.



Ana Isabel Costa - Antena 1



O TdC encontra-se ainda a preparar auditorias sobre demografia e alterações climáticas.

TdC recusou visto a 54 contratos

De acordo com o documento, os 54 processos recusados no ano passado correspondem a dois por cento dos processos decididos.



No total, entraram para apreciação do tribunal 4.100 processos, tendo sido decididos 2.602 processos referentes a 532 entidades, com um volume financeiro que totalizou o valor recorde de 5.356 milhões de euros, mais 16 por cento do que no ano anterior.





A maioria dos processos respeita a empreitadas (715), seguidos das aquisições de serviços (695), mas os outros tipos de contrato, onde se inserem instrumentos jurídicos de grande complexidade, como as concessões e as Parcerias Público-Privadas (PPP), aumentaram significativamente (55 por cento) e representaram cerca de 30 por cento do montante controlado.







O responsável destacou que 2018 foi um ano "de estabilização da organização interna, de aprofundamento de métodos de trabalho, capacitação, evolução e investimentos no sentido de uma cada vez maior relevância e utilidade da instituição".





c/ Lusa



Segundo Vítor Caldeira, no âmbito deste trabalho, "e porque os incêndios não param nas fronteiras,para perceber “em que medida há, ou não, complementaridade e sinergias que estão a ser usadas” e para “aprendermos também com as melhores práticas dos dois países”.O presidente do Tribunal estima que o relatório sobre os incêndios possa estar pronto ainda este ano.“O Tribunal conferiu prioridade à análise desses processos (…) e eu espero que haja decisão sobre eles muito brevemente”, declarou.De acordo com o relatório de atividades do Tribunal de Contas, divulgado esta quarta-feira,De acordo com Vítor Caldeira,