Tribunal de Contas critica planos municipais contra incêndios

O Tribunal de Contas criticou os planos municipais contra incêndios de 2015 a 2017. Os fiscais descreveram esses planos como ineficazes e marcados pela falta de empenho. As críticas referem-se ao período antes dos grandes fogos de Pedrógão Grande e do centro do país e o Instituto da Conservação e da Natureza afirmou que já se tomaram muitas medidas desde esse altura.