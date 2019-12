Tribunal de Contas dá visto prévio a projeto da Câmara de Lisboa de Renda Acessível na Gomes Freire

Contactada pela Lusa, fonte da Câmara de Lisboa adiantou que a autarquia foi notificada hoje da decisão do TdC.

A emissão do visto prévio foi noticiada pelo jornal Público, que refere que a expectativa do município é que "fiquem agora desbloqueadas outras operações que estavam encalhadas e que comece em breve a construção de casas".

Na semana passada, os presidentes das câmaras de Lisboa e do Porto exigiram que o TdC despachasse favoravelmente os projetos do Programa de Rendas Acessíveis e do Matadouro, lamentando a ausência de comunicação no processo.

Em causa está o chumbo destes dois projetos pelo TdC, decisão que foi justificada pelo regime legal relativamente às parcerias público privadas, mas esta legislação "não se aplica aos municípios", segundo uma clarificação feita pelo Governo a pedido dos autarcas.

Em Lisboa estavam em causa os projetos de Renda Acessível da Rua Gomes Freire e da Rua de São Lázaro, que preveem a construção de cerca de 200 casas.

Segundo disse na semana passada o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina (PS), estas habitações "não serão construídas se não for com recurso a investimento privado".

O projeto de Renda Acessível da Gomes Freire foi o segundo aprovado pela autarquia, no final de 2018, e prevê a reabilitação de um edifício e a construção de outros dois. No total serão construídos cerca de 90 fogos, sendo que cerca de 70 serão destinados ao programa Renda Acessível.

De acordo com o Público, trata-se de um projeto da vertente público-privada do Programa de Renda Acessível, em que o município cede imóveis e terrenos públicos, mediante concurso, a uma empresa disposta a projetar e construir. Para compensar os privados pelo dinheiro que deixam de ganhar ao cobrar rendas baixas em parte do empreendimento, a autarquia destina uma parte dos fogos ao mercado de arrendamento normal, podendo a empresa praticar os valores que entender.

Essa foi precisamente uma das objeções levantadas pelo Tribunal de Contas ao projeto da Rua de São Lázaro, tendo a autarquia recorrido da decisão.

Segundo a fonte da Câmara de Lisboa contactada pela Lusa, o município aguarda ainda a decisão final do tribunal.

Para a Rua de São Lázaro está prevista a construção de cerca de 120 apartamentos de Renda Acessível.

A operação da Gomes Freire, ainda segundo o Público, inclui um edifício que, entre outras coisas, já foi esquadra de polícia, bem como um parque de estacionamento, que deixará de existir. Além de habitação, serão construídos uma creche e um jardim.

O município investe 16,6 milhões de euros (cedência de terreno, edifício e infraestruturas básicas) e a empresa que ganhou o concurso (Bergamot Unipessoal Lda.) põe 13,2 milhões, ficando a explorar o complexo por pelo menos 35 anos.