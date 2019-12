Tribunal de Contas deteta fragilidades na defesa da floresta

As conclusões partem de uma auditoria por parte do tribunal aos planos, com análise de 32 municípios de Portugal continental, no período de 2015 a 2017, como conta a jornalista Ana Jordão.



O Tribunal de Contas defende que o Governo deve por isso avançar com medidas para aumentar a qualidade dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios e também alterar a lei para reforçar a eficácia.



O tribunal pede à Associação Nacional de Municípios Portugueses que sensibilize as câmaras para adotarem medidas.



Questionada pela agência Lusa a associação de municípios referiu apenas que "o assunto será analisado na próxima reunião do Conselho Diretivo da associação", agendada para 17 de dezembro, em Coimbra.