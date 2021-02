Tribunal de Contas exige ao Governo informação rigorosa sobre o "lay-off" simplificado

Esta é uma das recomendações do Tribunal de Contas (TdC) dirigida à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, no relatório intercalar agora divulgado sobre a implementação do "lay-off" simplificado durante a primeira fase da pandemia de covid-19, entre março e 30 de junho de 2020., "no desenho de futuros apoios à manutenção de postos de trabalho"





O "lay-off" simplificado arrancou em meados de março e, até 30 de junho, a Segurança Social recebeu 114.200 pedidos de adesão de entidades empregadoras e a medida permitiu apoiar até essa data 101.229 entidades empregadoras e 820.739 trabalhadores, refere o tribunal no relatório.

Porém,Os procedimentos "claros e acessíveis" facilitaram a adesão à medida, mas "" dos apoios, diz o tribunal, reconhecendo, no entanto, "o esforço de adaptação da Segurança Social".", realça o tribunal presidido por José Tavares."A falta dessa informação e a sua não publicação periódica até ao final de 2020 prejudicou a transparência sobre a utilização dos recursos públicos disponibilizados", continua o organismo, referindo que o `lay-off` simplificado teve um impacto financeiro até junho de 887,2 milhões de euros.

Autoridade fiscalizou apenas 4% dos trabalhadores em "lay-off" simplificado até junho



As ações de fiscalização da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) ao "lay-off" simplificado, entre março e junho de 2020, abrangeram 65.515 trabalhadores, "apenas cerca de 4%" do total, revela o TdC.



"Entre 26 de março e 30 de junho de 2020, a ACT realizou 2.220 ações de fiscalização do cumprimento do 'lay-off' simplificado, abrangendo 65.515 trabalhadores", lê-se no relatório.



Segundo o mesmo documento, "as ações de fiscalização concomitante da ACT representam apenas cerca de 4% dos trabalhadores incluídos nos pedidos validados a 30 de junho, notando-se que não foram instituídos outros mecanismos de controlo capazes de detetar outras situações de risco".



O número de pedidos de "lay-off" simplificado totalizaram 114.200 de 31 de março a 30 de junho e foram validados 79.899, ou seja 70% do total, devido a atrasos, diz o tribunal.



Porém, o número de trabalhadores abrangidos pelos pedidos validados divergem consoante a fonte de informação citada no relatório, já que segundo o Instituto da Segurança Social são 1.695.227 trabalhadores (incluindo renovações), enquanto de acordo com o Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho totalizam 1.357.318.



Segundo o TdC, está "por esclarecer esta divergência de quase 338 mil trabalhadores do universo" de trabalhadores referentes aos pedidos validados.



De ressalvar ainda que estes números não correspondem, por sua vez, ao universo de trabalhadores apoiados, já que incluem renovações de pedidos de uma mesma empresa.





