Tribunal de Contas já deu aval para pagamento de meios aéreos usados em outubro

Abr, 2018, 15:37

De acordo com o comunicado do Tribunal, a 27 de março foi dado o aval a três contratos remetidos pela Autoridade Nacional de Proteção Civil para visto prévio, nomeadamente de oito helicópteros médios, duas aeronaves complementares e outras duas aeronaves. Os contratos visam duas empresas: a Babcok Mission Critical Services Portugal e Agro Montiar, Soc. de Serviços Aéreos para Agricultores e Fogos.



Em causa uma notícia divulgada pelo Jornal de Notícias esta terça-feira, que referia que havia cinco milhões de euros de ajustes diretos para os meios aéreos contratados em outubro que estariam em dívida às empresas. O Ministério da Administração Interna confirmou a dívida ao jornal, explicando que estava à espera do parecer do Tribunal de Contas.