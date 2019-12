Tribunal de Contas pede ponderação sobre o futuro do hospital de Vila Franca de Xira

A Parceria Público Privada (PPP) com o Grupo Mello Saúde termina em maio de 2021, mas a ministra da Saúde remeteu já para esta sessão legislativa uma decisão quanto ao lançamento de uma nova parceria ou o regresso à gestão direta do Estado.



Este relatório do Tribunal de Contas recomenda a Marta Temido que faça bem as contas e afirma que, nos últimos quatro anos, o Estado poupou 30 milhões de euros, como conta o jornalista Luís Soares.