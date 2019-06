Tribunal de Contas prepara relatório sobre incêndios

Foto: Lusa

Em 2018, o Tribunal de Contas (TdC) controlou um total de 1.300 entidades, envolvendo cerca de 250 mil milhões de euros de despesa pública, tendo emitido também pareceres sobre as contas previstas na lei e realizado 57 auditorias, tendo verificado 548 contas de organismos públicos e decidiu 49 processos de efetivação de responsabilidades financeiras.





Segundo revelou Vítor Caldeira, o presidente deste órgão, à jornalista Ana Isabel Costa, foi registado o maior volume de sempre em termos de processos e a prioridade foi para os incêndios.





No total, entraram para apreciação do tribunal 4.100 processos, tendo sido decididos 2.602 processos referentes a 532 entidades, com um volume financeiro que totalizou o valor recorde de 5.356 milhões de euros, mais 16 por cento do que no ano anterior.De acordo com o presidente do TdC, Vítor Caldeira, que falava aos jornalistas na apresentação do relatório, a subida do volume financeiro prende-se com atos de investimento de grande dimensão, nomeadamente relacionados com a utilização de fundos estruturais.A maioria dos processos respeita a empreitadas (715), seguidos das aquisições de serviços (695), mas os outros tipos de contrato, onde se inserem instrumentos jurídicos de grande complexidade, como as concessões e as Parcerias Público-Privadas (PPP), aumentaram significativamente (55 por cento) e representaram cerca de 30 por cento do montante controlado.