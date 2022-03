Bombeiros. Tribunal de Contas propõe reorganização para "maior coesão territorial"

"Recomenda-se ao Governo que promova o quadro legal adequado a uma reestruturação do modelo organizativo dos corpos de bombeiros que permita maior coesão territorial", lê-se no relatório da", prossegue o Tribunal de Contas.

No mesmo relatório, defende-se que o Governo deve "promover a otimização de recursos entre corpos de bombeiros", criando, para tal, "incentivos à formação de uma estrutura de bombeiros única por concelho". Isto para que "se obtenham sinergias e uma coordenação unificada".

O Executivo deve, ainda segundo o Tribunal de Contas,".

O Tribunal de Contas sustenta que "não é possível efetuar um controlo efetivo da boa utilização dos recursos públicos pelos corpos de bombeiros se não existirem parâmetros de avaliação do seu desempenho e se estes não tiverem implicações no respetivo financiamento".



No documento é proposto aos órgãos do poder local "que implementem uma fórmula de cálculo dos apoios" às Associações Humanitárias de Bombeiros "transparente, relacionada com a quantidade e qualidade dos serviços a prestar, que tenha em consideração os restantes apoios públicos concedidos e adote uma perspetiva plurianual".O tribunal sinaliza que as. Todavia, falta um enquadramento legal para a repartição de verbas saídas dos municípios.

Financiamento não acautela "níveis mínimos"