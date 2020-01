Tribunal de Contas recusa ao Hospital de Santa Maria compra de fármacos por dívidas acumuladas

O Tribunal de Contas recusou a compra de dois medicamentos para o cancro pedidos pelo Hospital de Santa Maria, invocando as dívidas em atraso do Centro Hospitalar Lisboa Norte. No acórdão é explicado que os fundos negativos do centro hospitalar ultrapassam os 54 milhões de euros.