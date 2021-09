Tribunal de Évora começa a julgar homem acusado de matar agente da PSP

Na primeira sessão, o arguido aceitou prestar declarações, mas os jornalistas não puderam entrar na sala de audiências, pois a capacidade máxima de 19 pessoas, devido à pandemia de covid-19, já tinha sido atingida.

A juiz presidente do coletivo que está a julgar o caso determinou que a ordem de chegada ao tribunal era o critério que dava prioridade na entrada para a sala de audiências.

Os advogados recusaram prestar declarações aos jornalistas, no final desta sessão do julgamento.

O arguido, um guarda prisional, que está em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Évora, está acusado de um crime de violência doméstica, um crime de ofensa à integridade física e um crime de homicídio qualificado.

O agente da PSP, de 45 anos, morreu na madrugada do dia 13 de dezembro de 2020, no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), horas depois de ser atropelado por uma viatura alegadamente conduzida pelo arguido.

De acordo com a PSP, o agente do Comando Distrital de Évora da Polícia não estava de serviço, mas, às 21:45 do dia 12 de dezembro de 2020, no Rossio de São Brás, interveio numa situação de violência doméstica, acabando por ser atropelado pelo alegado agressor.