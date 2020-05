Tribunal de Leiria anuncia medidas de coação para pai e madrasta de Valentina

O pai e madrasta de Valentina foram ontem ouvidos em separado em tribunal.Os dois suspeitos foram insultados à entrada e saída do tribunal, chamados de “assassinos” pelos populares. Razões para hoje haver de novo um reforço de segurança no tribunal judicial de Leiria, porque às 12h00 está previsto que o juiz divulgue as medidas de coação a aplicar.A reportagem da RTP no local captou o momento da chegada, esta manhã, dos suspeitos ao Tribunal de Leiria, sem a tensão da véspera.A criança, de nove anos, foi dada como desaparecida na manhã do dia 7 de maio, quinta-feira, depois de uma denúncia do pai no posto da GNR de Peniche de que a menina tinha desaparecido de sua casa.

O resultado preliminar da autópsia aponta para uma morte violenta, com indícios de asfixia e lesões na cabeça, entre outras marcas no corpo.







Suspeita-se que a menina tenha sido agredida de manhã e que o corpo tenha sido retirado à noite.A Polícia Judiciária afirmou, em conferência de imprensa, que sobre os dois suspeitos pendem acusações de homicídio e ocultação de cadáver, entre outros crimes.