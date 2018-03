Tribunal de Leiria julga na quinta-feira acusado do crime de incêndio florestal

Lusa14 Mar, 2018, 08:19 | País

Segundo o despacho de acusação, ao qual a agência Lusa teve hoje acesso, no dia 08 de agosto de 2016, pelas 23h30, o arguido, de 68 anos e residente no concelho de Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, deslocou-se à serra da Lousã, próxima da sua casa, "com o intuito de atear fogo" àquela, "assim dando início a um incêndio que consumisse a densa e abundante vegetação que ali existia".

Após estacionar a viatura que conduzia na estrada nacional 236, o arguido dirigiu-se a um terreno em terra batida, onde, "com auxílio de um fósforo ou isqueiro que trazia consigo, lançou fogo à vegetação ali existente, com o propósito de que o fogo se propagasse às árvores de diversas espécies e demais vegetação envolvente, o que conseguiu, criando de imediato uma coluna de fogo e fumo", e depois fugiu do local.

"O foco de incêndio assim ateado pelo arguido deflagrou em local inserido numa extensa zona florestal, em plena serra da Lousã, com condições favoráveis à propagação das chamas, dadas as características do terreno", sustenta o Ministério Público (MP).

O MP explica que o terreno apresentava nalguns locais "acessos difíceis ou falta de acessos, com relevo irregular, com encostas com grandes declives", a que acresce as condições climatéricas favoráveis a este tipo de ocorrências, com temperaturas superiores a 32 graus, a continuidade de combustíveis arbustivos e a falta de humidade no solo.

Para o MP, "o fogo só não teve maiores dimensões dada a intervenção, no combate ao incêndio, de 123 bombeiros, 36 viaturas e dois meios aéreos".

Ainda assim, o incêndio supostamente ateado pelo arguido "consumiu 520 hectares, lavrando desde o dia 08 de agosto até ao dia 11 de Agosto", provocou "prejuízos de 918 mil euros, tendo sido despendida a quantia de um milhão de euros" no seu combate.

O arguido vai ser julgado por um tribunal coletivo.

O início do julgamento está previsto para as 09h30.