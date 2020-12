Tribunal de Santarém condenou professora a 5 anos de prisão com pena suspensa por maus tratos a alunos

O Tribunal de Santarém condenou hoje uma professora do primeiro ciclo a cinco anos de prisão, com pena suspensa, por nove crimes de maus tratos a alunos, cometidos no ano letivo 2017/2018 no Centro Escolar de Areias, no concelho de Ferreira do Zêzere.