Tribunal declara "extinta" ação que pedia perda de mandato de autarcas da Maia

Em sentença datada de 22 de março, a que a Lusa teve hoje acesso, o juiz Marcelo da Silva Mendonça declarou aquela ação "extinta por inutilidade superveniente da lide [ação ficou desprovida de utilidade]", tendo em conta "o posicionamento coincidente das partes", depois de a defesa e o Ministério Público (MP) terem concordado com aquela inutilidade.

O caso Tecmaia relaciona-se com a assunção por aquela autarquia do distrito do Porto de uma dívida de 1,4 milhões de euros, que o Fisco imputara ao presidente da câmara, ao seu antecessor e atual presidente da Assembleia Municipal, Bragança Fernandes, bem como ao vereador Mário Neves, enquanto ex-administradores daquela empresa municipal, entretanto extinta.

Em declarações à Lusa, o presidente da autarquia, António Silva Tiago, salientou hoje "nunca" ter esperado "outro desfecho que não fosse este".

"A extinção desta ação, se na verdade deixa clara a transparência e a seriedade dos meus atos, também é, a meu ver, muito importante para a credibilidade do Ministério Público e do sistema judicial português", apontou.

Em janeiro, o mesmo juiz do TAF determinou um segundo julgamento do processo Tecmaia, depois de o MP ter intentado uma segunda ação sobre o caso, tendo a primeira sido desencadeada pelo partido Juntos pelo Povo e terminada em 2020, com a decisão do Supremo Tribunal Administrativo (STA) de revogar perdas de mandato que foram determinadas noutras instâncias.

No recurso da decisão de janeiro, negando haver justificação para ela, os réus pediram a extinção da instância por "inutilidade superveniente da lide", apontando que a decisão de perda de mandato não teria já aplicabilidade.

"Ora, o n.º 3 do artigo 8.º da LTA [lei da Tutela Administrativa] só permite a perda de mandato em consequência da `verificação, em momento posterior ao da eleição, de prática, por ação ou omissão, em mandato imediatamente anterior`, de algum dos factos elencados como fundamento para esta sanção tutelar", lê-se na sentença.

Acontece que, como apontam os réus, os órgãos autárquicos tomaram posse em 12 de outubro para um terceiro mandato frente à Câmara Municipal da Maia, "porém, os factos imputados pelo Ministério Público ao recorrido dizem respeito exclusivamente a um mandato que terminou em 18 de dezembro de 2017".

Pelo que, conclui, "entre o mandato ao qual são assacadas supostas ilegalidades e o mandato atual já decorreu outro mandato, entre 18 de dezembro de 2017 e 12 de outubro de 2021".

Chamado a prenunciar-se sobre a inutilidade superveniente da lide, "por requerimento de 21 de fevereiro de 2022 o MP prenunciou-se no sentido de ser julgada finda a instância" por aquele motivo.