Tribunal do Funchal anula decisão do Governo de extinguir Fundação José Berardo

A decisão foi tomada pela Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, que decidiu reverter assim a decisão tomada pelo Governo. O tribunal entendeu que a extinção da fundação assentou em diversos vícios.





O Governo decretou a extinção da Fundação Berardo em julho de 2022, através de um despacho da Presidência do Conselho de Ministros e, esta terça-feira, o tribunal considerou que o Executivo não tinha competências para tal.



Em causa estão a falta de competência do órgão administrativo para a decisão, a violação de um dever de audiência prévia e, sobretudo, o erro nos pressupostos da extinção, em especial o alegado desvio da instituição relativamente aos fins, sob o argumento de que a Fundação José Berardo visava essencialmente a atividade económico-financeira e era usada por Joe Berardo para gerir os investimentos.



“Não existe (…) obstáculo à aquisição, a título oneroso, por parte das fundações, de bens ou direitos com o objetivo de aplicar os rendimentos deles provenientes no reforço do património inicialmente afetado à prossecução dos seus fins”, lê-se na decisão citada pela Lusa.







“O desvio de fim verificar-se-á quando (…) existe na própria essência do instituto um vício de raiz, uma inclinação oculta para fins diferentes dos ostensivamente consagrados”.





Segundo o juiz Eurico Gomes, o relatório da auditoria da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) centrou a análise na gestão patrimonial e na situação económico-financeira da fundação entre 2007 e 2018, apesar de esta entidade ter sido criada em 1988 e formalmente reconhecida no final do ano seguinte. Dessa forma, apenas foram analisados 12 dos 32 anos de existência da Fundação José Berardo, nomeadamente o período entre 2015 e 2017.



“Ainda que as situações de facto identificadas no relatório de auditoria possam consubstanciar a prática, por parte do órgão de gestão, de vários atos em violação do dever de prudência na gestão dos recursos patrimoniais da fundação e em violação dos fins estatutários (…), a verdade é que (…) não se pode afirmar que a atividade globalmente desenvolvida pela Fundação requerente, durante os seus 32 anos de existência, se desviou, de forma permanente, reiterada e sistemática, dos fins de interesse social”, referiu.



O juiz identificou ainda a falta de competência para a extinção que, “ao praticar o ato impugnado, o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros exerceu uma competência alheia, sem que estivesse habilitado para esse efeito”.







“Nos termos e com os fundamentos expostos, julgo procedente a ação e, em consequência, anulo o despacho do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, de 11.07.2022”, concluiu.