Tribunal do Porto julga na quinta-feira mulher que matou ex-companheira à facada

A vítima, de 25 anos e funcionária de uma cadeia de `fast-food`, foi atacada às 06:35 de 13 de março na rua na rua Benjamim Gouveia, no Porto, quando se deslocava para o seu posto de trabalho.

Foi atingida com 12 golpes de faca no tórax, costas, braços e pescoço, num homicídio desde logo assumido pela ex-companheira, de 31 anos, já que após o crime se entregou numa esquadra da PSP do Porto e que se vinha revelando inconformada com o divórcio de ambas, após um casamento alegadamente marcado por frequentes episódios de violência doméstica.