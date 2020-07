Tribunal dos Açores dá razão a Habeas Corpus de três cidadãos

Dois adultos e um menor reclamaram contra a obrigação de quarentena imposta desde o dia 24, num hotel da ilha Graciosa.



A quarentena foi imposta pela delegada de saúde.



Estes passageiros vindos de Lisboa já tinham efetuado o teste à Covid-19, com resultado negativo, nas 72 horas antes.



No dia 22 embarcaram para Ponta Delgada, mas no voo seguia uma pessoa que acusou positivo.



Assim, foram contactados pela delegada de Saúde que ordenou isolamento no hotel até dia quatro de agosto, tudo pago pelos passageiros.



O Tribunal veio agora esclarecer que a autoridade de saúde não comunicou, em 24 horas ou posteriormente, a privação da liberdade ao juiz competente, para eventual validação.



Também por isso, determinou a extracção de uma nova certidão enviada para o Ministério Público para eventual instauração de procedimento criminal.



A família forçada à quarentena admite agora avança com um queixa por calúnia contra o governo regional dos Açores e autoridades de saúde regionais.