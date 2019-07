Tribunal levanta suspensão e disponibiliza 14 helicópteros para o combate a incêndios

Reuters

O concurso lançado pelo Estado para o aluguer dos helicópteros foi ganho pela Helibravo e pela Heliportugal, mas uma outra empresa concorrente decidiu impugnar o concurso.



A utilização dos 14 helicópteros estava dependente da resposta do tribunal à queixa apresentada pela empresa.



O Tenente-coronel Manuel Costa, porta-voz da Força Aérea, refere que os helicópteros que estavam retidos vão a partir de agora estar operacionais para o combate aos incêndios, entre esta sexta-feira e sábado.



Com este levantamento de suspensão por parte do tribunal está praticamente completa a frota de aviões e helicópteros prevista para este ano.