Tribunal ouve suspeitos. MAI pede à PSP abertura de inquérito sobre morte de agente

Em comunicado divulgado ao início da manhã, o gabinete de Francisca Van Dunem adianta que pediu na passada segunda-feira à Direção Nacional da PSP a abertura de um inquérito. O objetivo é "apurar os factos relativos ao falecimento do agente Fábio Guerra, com vista à decisão sobre a atribuição de compensação especial por morte aos herdeiros".

A ministra da Administração Interna determinou ainda o desenvolvimento de um Programa Especial de Policiamento de Proximidade, a denominar como Programa Fábio Guerra, que terá o intuito de promover a segurança e paz e a prevenção da criminalidade em espaços de diversão noturna.A governante pede a condecoração póstuma de Fábio Guerra com a Medalha de Serviços Distintos de Segurança Pública.



Dunem enfatiza, no despacho, "que o agente Fábio Guerra acabou por falecer na sequência de um ato de generosidade, ao tentar restaurar a paz pública e revelando um superior sentido de missão, merecendo por esse motivo o devido reconhecimento público espelhado, nomeadamente, nestas três ações".

Fábio Guerra, de 26 anos, morreu no início da semana, no Hospital de São José, em Lisboa, depois de ter sofrido "graves lesões cerebrais", ao ser agredido, no fim de semana, durante uma rixa nas imediações da discoteca MOME. "É com imensurável satisfação que vemos esta iniciativa da ministra Van Dunem, não há melhor maneira de homenagear a morte do agente Fábio Guerra. Que a infeliz morte de mais uma pessoa na noite de Lisboa, do nosso país, fique marcada como o início do fim. Mas também que este programa seja extensível ao resto do país, pois os problemas de segurança na noite não se limitam à noite da capital", reagiu a Associação de Discotecas Nacional.





A Polícia Judiciária deteve na noite de segunda-feira três homens, de 24, 22 e 21 anos, suspeitos de envolvimento no homicídio do agente da Polícia de Segurança Pública e nas agressões a outros quatro.



Um dos suspeitos, civil, foi ontem libertado depois de ter sido interrogado pelo Ministério Público. Os outros dois detidos, fuzileiros da Armada, devem ser interrogados esta quarta-feira por um juiz de instrução criminal - encontram-se detidos na prisão militar de Tomar.



A polícia de investigação criminal terá entretanto identificado mais um suspeito da morte do agente da PSP, que estará a monte.

“A PSP convida toda a sua família policial e todos os nossos concidadãos a homenagear o nosso camarada falecido, marcando presença ao longo do percurso indicado ou junto à sede do Comando Metropolitano de Lisboa”, lê-se num comunicado da força de segurança.

c/ Lusa