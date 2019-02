Tribunal recebeu provas de maus-tratos de Pedro Henriques à filha

Em setembro do ano passado, a mãe da criança pediu a guarda única e apresentou fotografias da menina com vários hematomas após ter estado com o pai.



Sandra Cabrita denunciou ainda que Pedro Henriques pernoitava com a criança no carro, porque não tinha casa, e lhe dava medicamentos sem prescrição médica.



Apesar destas provas, o Tribunal do Seixal permitiu que a criança vivesse um ano em guarda partilhada com o pai e nunca sinalizou o caso à CPCJ.



Dados de uma investigação do Sexta às 9 para conhecer esta noite, a seguir ao Telejornal.