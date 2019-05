Tribunal rejeitou pedido cautelar da Ordem dos Enfermeiros contra ministra

RTP09 Mai, 2019, 12:51 / atualizado em 09 Mai, 2019, 14:18 | País

"O Ministério da Saúde foi esta manhã notificado pelo Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa da `rejeição liminar` do pedido cautelar interposto pela Ordem dos Enfermeiros contra a ministra da Saúde", refere o gabinete de Marta Temido numa nota enviada às redações.

O Ministério acrescenta que prossegue no tribunal a análise à providência cautelar interposta pela Ordem do Enfermeiros com o objetivo de suspender a eficácia da sindicância à ordem pedida por Marta Temido.

"Anteontem, dia 7 de maio, a Ministra da Saúde emitiu uma resolução fundamentada, no sentido da salvaguarda do superior interesse público, que permitiu à IGAS dar seguimento à sindicância à OE [Ordem dos Enfermeiros]", acrescenta a nota.