Tribunal restitui direitos a moradores de Prédio Coutinho

A decisão do tribunal suspende os despejos e exige a reposição da água, luz e gás que tinham entretanto sido cortados no edifício.



O advogado dos habitantes do Prédio Coutinho, Vellozo Ferreira, diz que perante esta decisão judicial foram restituídos os direitos dos moradores.



O prédio Coutinho é um edifício de 13 andares cuja demolição está prevista desde o ano 2000, ao abrigo do programa polis, por ser considerado um atentado urbanístico.



A batalha judicial iniciada pelos moradores quando José Sócrates era ministro do Ambiente vem impedindo a concretização do projeto. Para o local está prevista a construção do novo mercado municipal da cidade.



Nove moradores recusam sair do edifício mesmo depois da ação de despejo ter sido calendarizada para semana passada. A VianaPolis cortou então a energia e a água e proibiu a entrada de alimentos. Decisão que é agora suspensa pela justiça...



A Antena 1 procura obter uma reação por parte da empresa VianaPolis.