Trienal de Arquitetura encerra a evocar a "Terra"

Das exposições da programação encerram hoje “Reatroativar”, no Museu de Arte, Tecnologia e Arquitetura, "The Clothed Home", "Cidades (Des)feitas por infrae-estruturas de transporte segregadas" e "Terra Infirma - Terra Incognita", no Palácio Sinel de Cordes, segundo a programação.Continuam para 2023 as exposições "Multiplicidade", "Ciclos", "Inquietação" e "River Somes", bem como, até 12 de fevereiro, as visitas de grupos às exposições e as atividades das escolas.Com curadoria-geral dos arquitetos Cristina Veríssimo e Diogo Burnay, dupla portuguesa fundadora do ateliê CVDB, o evento decorreu em vários espaços culturais da capital, focados na forma como a arquitetura pode contribuir para a sustentabilidade da vida nas cidades.