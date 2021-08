Trinta e duas pessoas detidas este ano por provocarem incêndios florestais

Os dados avançados na edição de quinta-feira do "Jornal de Notícias" referem que até 1 de Agosto as autoridades já instauraram também 1.570 autos de contraordenação por falta de limpeza dos terrenos.



Coimbra é o distrito em que se registam mais incumprimentos, seguido-se Setúbal e Santarém.



O mais recente relatório do Instituto da Conservação da Natureza e Floresta indica que 64por cento dos incêndios em Portugal têm origem no uso negligente do fogo, ou seja, queimadas ou queimas de restos agrícolas.