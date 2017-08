Tripulantes da avioneta hoje ouvidos pelo Ministério Público

RTP 03 Ago, 2017, 09:18 / atualizado em 03 Ago, 2017, 09:21 | País

O que aconteceu ainda está por explicar, mas tudo indica que uma falha no motor da aeronave obrigou o piloto a uma aterragem de emergência na praia de São João, na Costa da Caparica.



A meio da tarde, em agosto, com o areal cheio de pessoas, o pior acabou por acontecer. A avioneta atingiu mortalmente uma criança e um homem.

"Mayday"

A bordo do aparelho seguiam dois homens que escaparam ilesos do acidente. Já com termo de identidade e residência, vão ser hoje ouvidos pelo Ministério Público.Em curso estão dois processos em paralelo. Um de natureza judicial, no âmbito do Ministério Público, e outro de natureza técnica. Cabe ao Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves apurar o que aconteceu com a avioneta que tenha originido a aterragem forçada.O que se sabe até ao momento é que a aeronave estava a realizar um voo de treino que tinha como origem Cascais e destino Évora. Já no ar o piloto reportou à torre de controlo um "mayday", ou seja, um situação grave relacionada, neste caso, com uma avaria.Em nota enviada às redações, a Escola de Aviação Aerocondor informou que a avioneta em causa tinha sido "alugada" ao "Aeroclube de Torres Vedras, proprietário e responsável pela sua manutenção".Os responsáveis pela escola confirmam igualmente, neste comunicado, que a "aeronave encontrava-se em voo de treino com um aluno e um instrutor sénior da Escola Aerocondor, de 56 anos, com elevada experiência e milhares de horas de pilotagem".