Tripulantes da Portugália reúnem-se com greve no horizonte

"Poderá sair da assembleia-geral um pré-aviso de greve, há essa possibilidade", disse o presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Ricardo Penarroias, em declarações à Lusa.



Já em comunicado, o sindicato explica que os associados irão reunir-se em assembleia-geral "com o objetivo de demonstrar o seu descontentamento contra uma gestão errática, que trata de forma diferente e discriminatória os tripulantes da Portugália, como se estes tripulantes não fizessem parte do Grupo TAP”.