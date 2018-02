Tripulantes de cabina da Ryanair anunciam greve de seis dias

A decisão foi tomada numa assembleia-geral de emergência.



Os tripulantes da Ryanair decidiram mandatar a direção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil para fazer a convocatória da greve.



Bruno Fialho deste sindicato explicou os motivos do protesto depois do impasse nas conversações com o Governo.



Até agora a Ryanair não aceitou falar com os sindicatos. A empesa diz que apenas aceita sentar-se à mesa com trabalhadores da própria empresa.