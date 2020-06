Tristeza nos bairros típicos de Lisboa

Foto: Reuters

É uma véspera de Santo António atípica. As ruas de muitos dos bairros típicos de Lisboa estão vazias e pouco ou nada engalanadas.

O cheiro a sardinha ainda se sente, mas são poucos aqueles que a procuram e a música agora faz-se de silêncio.



A jornalista Arlinda Brandão foi até ao Alto do Pina e esteve à conversa com os vencedores das marchas do ano passado.



Os marchantes falam em tristeza por não poderem sair à rua para mostrar o verdadeiro espirito lisboeta.