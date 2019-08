Troca de argumentos não trava greve dos motoristas

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) estiveram esta tarde reunidos, em Lisboa, com o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.



À saída do encontro, o assessor jurídico do SNMMP, Pedro Pardal Henriques, garantiu aos jornalistas que a greve vai manter-se até a ANTRAM apresentar "uma contraproposta" que, a concretizar-se, será votada na "sexta-feira, no plenário".





Governo quer obrigar à negociação



O porta-voz da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) acusa os sindicatos de se recusarem a conhecer as propostas dos patrões.André Matias de Almeida reiterou as acusações aos sindicatos depois do Sindicato Independente de Motoristas (SIM) e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SMMP) terem reunido com os representantes do Governo para mostrar aquilo que não era negociável.O porta-voz do SNMMP, Pedro Pardal Henriques, explicou que a reunião com o Governo se ficou a dever ao facto da ANTRAM se ter recusado a negociar.O representante do sindicato acrescentou que os patrões têm até sexta-feira para apresentar uma contraproposta.Do lado da ANTRAM André Matias de Almeida lembrou que a associação tem vindo a ser culpabilizada desta greve algo que em sua opinião não é verdade.Sábado, dia 10, os motoristas reúnem-se novamente em plenário, a decorrer em Aveiras.Para esta terça-feira está marcado um encontro entre representantes da ANTRAM, FECTARNS e o ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos.O Governo quer usar um mecanismo legal para obrigar à negociação entre sindicatos de motoristas e associações de transportadores.Uma medida com origem no ministério das Infraestruturas diretamente para os dois sindicatos que esta segunda-feira estiveram reunidos com o ministro Pedro Nuno Santos.Na prática o executivo pretende que em caso de falha nas negociações entre sindicatos e associações o Governo entre em ação através da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho e apresente uma proposta de convenção coletiva de trabalho.A Antena 1 tentou ouvir a opinião dos sindicatos mas não conseguiu esse diálogo.À agência Lusa a ANTRAM já disse que esta é uma boa ideia.