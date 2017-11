Troca de tiros entre polícia e suspeitos de assalto faz um morto em Lisboa

Lusa15 Nov, 2017, 11:28 | País

A fonte policial indicou que a perseguição teve início na área de atuação do comando de Setúbal, onde ocorreu o assalto, tendo a troca de tiros ocorrido já na área do comando de Lisboa.

Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) informou haver registou da morte de uma mulher, baleada, e que o óbito foi declarado no local, próximo das bombas de combustível da Encarnação.

O alerta foi recebido às 03:45 pelo INEM, que acionou a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de São José e uma ambulância.

Segundo a edição online do Correio da Manhã, a mulher foi atingida acidentalmente no pescoço quando seguia de carro na Segunda Circular e foi mandada parar pela polícia, já que as autoridades "terão confundido este veículo com o que estava em fuga".

"O condutor não obedeceu à ordem de paragem e a polícia disparou", refere o jornal, adiantando que o grupo de assaltantes fugiu.