Troço da Linha do Douro entre Caíde e Marco de Canaveses reabre na segunda-feira

Lusa29 Mar, 2019, 09:13 | País

A IP referiu que a empreitada em execução neste troço "encontra-se em fase de conclusão, mas ficará assegurada, em totais condições de segurança, a sua reabertura à circulação em modo diesel".

A reabertura à exploração ferroviária do troço da Linha do Douro entre Caíde e Marco de Canaveses acontece na segunda-feira, dia 01 de abril.

Depois, durante o mês de abril decorrerão os testes relativos à eletrificação e, de acordo com a empresa, a circulação dos comboios com tração elétrica "apenas será possível após a conclusão dos ensaios e certificação da catenária".

A IP referiu ainda que, nesta fase de conclusão da intervenção, "torna-se necessária a supressão da circulação do último comboio diário, com o transporte alternativo rodoviário e transbordo de passageiros a ser assegurado pelo operador CP".

O troço da Linha do Douro entre Caíde e Marco de Canaveses fechou para obras de modernização a 26 de novembro, por um período previsto de três meses.

No entanto, em fevereiro, a IP informou que o encerramento à circulação ferroviária teria de ser "prolongado até final do mês de março" devido a "dificuldades técnicas".

Na altura, a empresa explicou que condições geotécnicas existentes, nomeadamente no interior do Túnel de Caíde, prejudicaram o "ritmo de execução dos trabalhos inicialmente previsto", uma situação "que apenas foi suscetível de identificar com o desenvolvimento da obra".

As obras em curso, no valor de 10 milhões de euros, estão a dotar aquele troço com 14,4 quilómetros da Linha do Douro de condições de circulação para comboios com tração elétrica.

Esta empreitada integra o projeto de modernização da Linha do Douro, numa extensão total de 58 quilómetros entre Caíde e o Peso da Régua, que a IP está a desenvolver no âmbito do plano de investimentos na Rede Ferroviária Nacional -- Ferrovia 2020.