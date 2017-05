Turismo rural na ruína

Esta semana, Portugal entrou nas boas notícias ao ter luz verde da comissão europeia para sair do Procedimento por Défice Excessivo. No último trimestre, o PIB bateu recordes de crescimento, em grande parte à custa do turismo.



É uma das alavancas da economia, mas no interior do país a febre de investir em turismos rurais levou a negócios ruinosos.



Consultoras criaram um esquema que ocultou as verdadeiras taxas de ocupação e permitiu que vários empresários recebessem fundos comunitários para projetos economicamente inviáveis. Apesar do irrealismo dos números, as autoridades portuguesas autorizaram.