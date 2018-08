Tutela garante que não há qualquer plano de gestão de Monchique a aguardar resposta

RTP07 Ago, 2018, 13:20 / atualizado em 07 Ago, 2018, 13:38 | País

Num esclarecimento enviado às redações, num dia em que os produtores florestais do barlavento algarvios relevaram que aguardam há sete meses por resposta a um plano de prevenção e combate a incêndios que abrange a zona onde deflagrou o fogo de Monchique, o Ministério da Agricultura garante que apenas foi recebida uma candidatura ao Programa de Desenvolvimento Rural - PDR 2020, que se encontra em análise e, neste momento, não está em condições de ser provada.

"Não está por aprovar nenhum Plano de Gestão de Monchique relativo à Zona de Intervenção Florestal de Perna da Negra, apresentado pela Associação dos Produtores Florestais do Barlavento Algarvio (ASPAFLOBAL) ao ICNF" [Instituto de Conservação da Natureza e Florestas], refere a nota.

Na mesma informação, o Ministério esclarece que no âmbito da candidatura apresentada, foi pedido a 08 de junho deste ano, pela ASPAFLOBAL, um parecer ao ICNF relativo à consonância do projeto com o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), pedido que teve resposta favorável do ICNF, que foi comunicada aos produtores florestais no final de julho.

Os produtores florestais do Barlavento Algarvio dizem que há meses esperam a aprovação, por parte do Instituto de Conservação da Natureza, do plano de prevenção e combate a incêndios que abrange a zona onde começaram as chamas em Monchique.

Em declarações à RTP, o responsável da associação considera que já se sabia que o concelho de Monchique era "um barril de pólvora" e considerado como o local do próximo grande incêndio. Por isso, diz não compreender porque é que há sete meses esperam um aval para um projeto de prevenção para a zona onde deflagrou este incêndio na sexta-feira, criticando a discussão sobre pormenores legais e burocráticos desnecessários.











c/Lusa