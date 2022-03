Ucrânia. Cravinho explica no Parlamento contributo do país

João Gomes Cravinho estará na comissão parlamentar de Defesa, a partir das 16h30, desta terça-feira, para uma apresentação seguida de debate, que será fechada aos órgãos de comunicação social.Portugal vai contribuir com oito a 10 milhões de euros para o pacote europeu que visa fornecer armas ao exército ucraniano, que combate a invasão russa. Será também enviado equipamento militar para a Ucrânia a pedido das autoridades de Kiev.No âmbito da missão da NATO "Tailored Forward Presence",. Esta missão da NATO visa", de acordo com o "site" do Estado-Maior-General das Forças Armadas.Contudo, o Governo decidiu antecipar este calendário e os militares portugueses deverão chegar à Roménia nas próximas semanas.A comissão parlamentar de Defesa Nacional tem como competências a fiscalização política nas áreas da Defesa Nacional e acompanha, entre outros assuntos, o envolvimento de contingentes militares portugueses no estrangeiro no âmbito dos compromissos internacionais.