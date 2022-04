Ucranianos insatisfeitos com explicações da Câmara de Setúbal

O presidente da Associação de Ucranianos em Portugal esteve na reunião da Assembleia Municipal e obteve a resposta formal do presidente, de que a autarquia está a apoiar e acolher refugiados ucranianos, mas permanece céptico sobre a ignorância alegada sobre as ligações da funcionária russa encarregada do acolhimento.